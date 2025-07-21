К 2048 году пассажиропоток воздушной гавани превысит 4,5 млн человек в год.
Согласно проекту регионального комплексного плана транспортного обслуживания населения Омской области, размещенному на официальном портале правительства, первый рейс из нового аэропорта Омск–Федоровка намечен на 25 декабря 2028 года. Запуск аэропорта планируется осуществить в четвертом квартале указанного года.
Документ предусматривает значительное увеличение объема авиаперевозок: к 2048 году число пассажиров на внутренних рейсах достигнет свыше 3,6 млн человек, на международных направлениях ожидается около 908 тыс. пассажиров ежегодно. Новый международный терминал сможет обслуживать до 720 пассажиров каждый час, функционируя круглосуточно и круглый год, сообщает РБК Омск.
Напомним, что в рамках ПМЭФ-2025 был подписан документ о совместном финансировании проекта между правительством Омской области, управляющей компанией «Аэропорты регионов» и корпорацией ВЭБ.РФ. Общая сумма затрат на строительство аэропорта оценивается в 51 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше прежних расчетов.
Ранее сообщалось, что у аэропорта сменился директор.