Совладельцами предприятия являются минимущества региона и Межгосударственная корпорация развития.

ОАО «Омский аэропорт Федоровка» сменило директора. С пятницы, 11 июля, эту должность занимает Иван Дмитриенко, сообщает портал «СуперОмск». В открытых источниках он фигурирует как начальник отдела по обеспечению управления имущественным комплексом СибАДИ.

Предприятие, которое возглавил Дмитриенко, принадлежит министерству имущественных отношений Омской области (51 % акций) и АО «Межгосударственная корпорация развития» (49 % акций). Организация была создана в 2011 году. Сегодня она не упоминается в контексте достройки международного аэропорта Омск-Федоровка.

Согласно заключенному в 2024 году концессионному соглашению, достраивать воздушную гавань будет холдинг «Аэропорты регионов». Сейчас ведется проектирование объекта, сама стройка начнется в 2026 году. Сдать аэропорт в эксплуатацию рассчитывают в 2028 году. Инвестиции в проект оцениваются в 51 млрд рублей.