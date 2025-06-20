Масштабный проект получит финансирование в 51 млрд рублей.
Правительство Омской области объявило новые финансовые данные о строительстве международного аэропорта Омск-Федоровка, начало которого запланировано на следующий год. По информации пресс-службы Минэкономразвития России, теперь общая сумма затрат оценивается в 51 млрд рублей, что на 8 млрд рублей больше прежних расчетов.
Документ о совместном финансировании подписали представители правительства Омской области, управляющей компании «Аэропорты регионов» и корпорации ВЭБ.РФ на площадке Петербургского международного экономического форума. Финансирование проекта предусмотрено с использованием механизма «Фабрики проектного финансирования», оператором которой выступает корпорация ВЭБ.РФ.
Заместитель министра экономического развития России Максим Колесников заявил, что строительство аэропорта обеспечит значительное социальное и экономическое развитие региона.
– Омск – крупный транспортный узел, связывающий Европейскую часть России с Дальним Востоком. Благодаря выгодному географическому положению Омская область способствует интеграции экономики округа в общероссийские и международные транспортные коридоры. Строительство нового аэропорта в рамках инвестиционного инструмента «Фабрика проектного финансирования» принесет значительные экономические и социальные выгоды региону, а именно: улучшение транспортной доступности для пассажиров, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, развитие сопутствующего бизнеса и туризма, – сообщил Колесников.
Также губернатор Омской области Виталий Хоценко отметил, что аэропорт имеет важное значение для экономики региона.
– Строительство аэропорта Омск-Федоровка для нас стратегически важно. Новый современный аэропорт обязательно поможет привлечению в регион дополнительных инвестиций, а это новые предприятия и рабочие места, и послужит хорошим стимулом для развития туризма. Важно и то, что Омск-Федоровка проектируется с учетом современных экологических стандартов, значит негативное воздействие на окружающую среду будет минимизировано. Это еще один значимый аспект для устойчивого развития региона, – дополнил Хоценко.
Ранее сообщалось, аэропорт должен появиться в 2028 году, общий объем инвестиций в проект составял более 43 млрд рублей.