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С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Омской области выявило 155 нарушений при продаже зерна. Общая масса продукции, оформленной с нарушениями, составила 493,4 тыс. тонн. Проверки ведут с помощью систем «Сатурн» и «Зерно», которые фиксируют операции с зерном на всех этапах.

Только за первую половину ноября было выявлено 6 новых эпизодов. Фермеры Миллер, Кесов и компания «Алексеевское» заявили к продаже пшеницу и ячмень, не проверив их на пестициды. Компания «Южное» и фермер Мартынов подали на проверку зерно, которого на складах не оказалось.

Документы на продажу этой продукции Россельхознадзор аннулировал, а предпринимателям объявил предостережения.