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В 2026 году поступления в консолидированный бюджет Омской области выросли на 13 млрд рублей, основную прибавку дали НДФЛ и налог на прибыль организаций. Это говорит о росте доходов жителей региона, заявила в интервью «Вечернему Омску» руководитель областного управления ФНС России Ольга Шмакова.

– За десять месяцев поступления в консолидированный бюджет Омской области выросли на 13 миллиардов рублей. Это на 11 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, – сообщила Шмакова. – Рост превышает инфляцию, а значит, увеличивается и сама налоговая база. Основную прибавку обеспечили налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Вместе они дали почти две трети общего прироста. Это говорит о росте доходов жителей региона и финансовых результатов предприятий.

За счет этих поступлений содержатся и развиваются дороги, школы, больницы, благоустраиваются дворы и парки, отметила руководитель омских налоговиков.

– Каждый человек, который платит налоги, участвует в финансировании того, чем пользуется сам, – подчеркнула Шмакова.

За десять месяцев 2026 года количество омичей, имеющих налоговую задолженность, уменьшилось более чем на 100 тысяч человек. Это произошло, в том числе из-за внесудебного порядка взыскания долгов по налогам. Механизм позволяет, с одной стороны, значительно уменьшить сроки возвращения задолженности в бюджет. А с другой, сокращает расходы самого должника: начисляется меньше пеней, платить государственную пошлину не требуется.