Синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили о смене погоды в Омской области. В субботу, 21 ноября, погоду определяет периферия азиатского антициклона, существенных осадков не ожидается.
Ночью и утром местами возможны туманы и изморозевые отложения. В ночь на 21 ноября столбик термометра опустится до –8…–13 градусов, при натекании облачности – до –3…–8. Днем воздух прогреется до –3…+2 градусов.
Завтра, 22 ноября, атмосферное давление начнет падать, а облачность – расти. Ночью существенных осадков не прогнозируется, местами ожидаются туманы и изморозь, температура составит –2…–7 градусов, при прояснениях похолодает до –7…–12. Днем в отдельных районах пройдут небольшие осадки – мокрый снег и дождь, температура установится в районе –1…+4 градусов.
В понедельник, 23 ноября, облачная погода сохранится. Ожидаются осадки смешанного характера и гололедные явления. Ночью температура составит –4…+1 градус, днем – 0…+5 градусов.