Власти объявили об окончательном демонтаже старой Омск-Федоровки

Об этом омский губернатор заявил на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Григоренко.

Сергей Мельников

Под Омском демонтировали старые сооружения на площадке под будущий аэропорт Омск-Федоровка. Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко на встрече с зампредом правительства РФ Дмитрием Григоренко.

– Сейчас уже демонтированы все недостроенные сооружения, которые располагались на площадке, – подчеркнул Хоценко.

Кроме того, стороны обсудили финансирование мероприятий по созданию пункта пропуска в новом аэропорту.

Демонтажные работы по сносу 82 недостроенных объектов начались в сентябре прошлого года. Специалисты федерального института «Аэропроект» пришли к выводу, что только десятая часть объектов рассматривается для дальнейшего строительства. Основную сложность составляет заболоченность местности. Возведение нового воздушного хаба планируется закончить к декабрю 2028 года.