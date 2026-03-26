Рядом с новым аэропортом под Омском запланировали новую гостиницу

Предполагается возвести бетонную четырехэтажку.

На площадке РосТендера появились данные об аукционе на техническое сопровождение инженерно-геологических изысканий на территории аэропорта Омск-Федоровка. В качестве начальной цены указана сумма в 823 тыс. рублей.

Как явствует из техзадания, размещенного в проекте договора, в списке зданий и сооружений значится четырехэтажная бетонная гостиница на свайном фундаменте. Правда, в проекте она указана с пометкой «перспектива».

Кроме того, в генплане аэродрома обозначены четырехэтажный пассажирский терминал местных и международных вылетов, башни и фундаменты опор телетрапов, грузовой терминал и площадка для хранения его имущества и другие.

Хотя заявка появилась только 25 марта, на аукцион заявились пять компаний. Среди них «Обь-Иртышское УГМС», «Велес», «Ленгипроречтранс», «ОГРЭ» и «Сибирская Скифия». Последняя организация уронила стоимость лота на 10 %, до 740,7 тыс. рублей. Заявки от претендентов принимаются до обеда 27 марта. А работы необходимо выполнить до 30 апреля.

Напомним, что в 2024 году омские областные власти подписали с компанией «Аэропорты регионов» концессионное соглашение о строительстве нового аэропорта Омск-Федоровка. Проект разработало бюро «Хвоя». Пока строили планы, возведение объекта подорожало с с 43 млрд до 64,6 млрд рублей. Первый рейс с нового аэродрома запланирован на 25 декабря 2028 года.