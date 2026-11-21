В Омской филармонии прошло праздничное почтовое мероприятие, посвященное 150-летию гимназии № 19. По случаю юбилея одного из старейших учебных заведений города погасили специальную праздничную открытку, сообщает пресс-служба Почты России в Омской области.
На церемонии собрались директор гимназии Константин Диянов, заслуженный учитель РФ, директор гимназии с 1986 по 2007 годы Людмила Чупринина, а также начальник Омского почтамта Антон Крушин.
– С помощью специальной почтовой церемонии гашения открытки мы смогли зафиксировать исторический момент, важный этап в истории гимназии, которая на протяжении многих лет дарит знания, вдохновение, любовь к творчеству и науке, – отметил Антон Крушин.
Жители и гости города могут в течение декабря отправлять письма и открытки с юбилейным штемпелем. Оттиск ставят в отделении по адресу: Омск, улица Герцена, дом 1, окно № 6.
Гимназия № 19 – одно из старейших учебных заведений Омска. Среди ее выпускников поэты Роберт Рождественский и Леонид Мартынов, композитор Виссарион Шебалин.