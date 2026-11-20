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Стипендию президента РФ Владимира Путина назначили трем студенткам омского вуза — Елизавете Есешкиной, Наталье Петровой и Надежде Подовиновой, сообщили в пресс-службе ОмГПУ. Такую выплату назначают тем, кто отличился в учебе, науке или спорте.

– Очень радостно и почетно быть удостоенной стипендии президента РФ. Признание заслуг всегда вдохновляет на новые свершения! Я благодарна университету и всем преподавателям, которые передают ценнейшие знания, ежедневно пригождающиеся в жизни, – прокомментировала Елизавета.

Она также отметила, что учеба на филологическом факультете помогает развивать навыки и знания, и останавливаться на достигнутом не планирует.

Другая студентка – Надежда – назвала назначение выплаты большой честью и значимым результатом учебы, поблагодарив преподавателей ОмГПУ за сильную базу, чуткое наставничество, помощь в научной и учебной работе и добавив, что во многом это их заслуга.