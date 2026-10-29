«Студент станет еще беднее»: омский депутат раскрыл позорный размер стипендий

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Российских студентов ждет очередное обесценивание их доходов. С 1 сентября 2027 года выплаты планируют проиндексировать на 4 % – исходя из первоначального целевого уровня инфляции, к которому стремится Центробанк. Однако в годовом выражении реальная прибавка составит всего 1,3 %, из-за чего учащиеся вузов окажутся еще беднее, чем сейчас. На ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Олег Смолин.

– Студент в следующем году станет беднее, чем в этом. Для сравнения могу сказать, что сейчас расчетная студенческая стипендия составляет примерно 11 % от прожиточного минимума. В «проклятую» эпоху застоя, когда довелось учиться мне, расчетная студенческая академическая стипендия составляла 80 % от прожиточного минимума, – сообщил Смолин.

По сравнению с советским периодом базовая стипендия сократилась более чем в семь раз и держится на отметке в 2300 рублей. По данным Минобрнауки, большинство учащихся получает порядка 3600 рублей, что составляет лишь пятую часть прожиточного минимума. Подобный уровень выплат удается удерживать только за счет сокращения числа стипендиатов, поскольку индексируется не сама выплата, а общий фонд вуза.

При этом стоимость проживания в студенческих общежитиях стремительно растет. Если раньше советский студент отдавал за койко-место не более 5 % от своей стипендии, то сегодня, например, в Москве, ценник за проживание практически полностью съедает всю расчетную выплату.