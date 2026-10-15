Омский депутат Смолин высказался против предоплаты в вузах

Абитуриентов могут заставить платить за учебу еще до зачисления.

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Министерство образования и науки предложило ввести новое правило для поступающих в вузы, согласно которому перед зачислением абитуриентам придется оплатить как минимум первый семестр обучения. Депутат от Омской области Олег Смолин высказался против этой новации. Парламентария цитирует «Газета.ру»

По замыслу ведомства, такая мера поможет покончить с так называемым «виртуальным» конкурсом, когда один человек заключает договоры сразу с несколькими университетами и удерживает места, на которые могли бы поступить другие абитуриенты.

Если приказ будет принят, он вступит в силу с 1 марта. Таким образом, предоплата должна стать инструментом, стимулирующим поступающих к более ответственному выбору вуза.

По мнению Олега Смолина, не у всех абитуриентов есть средства вносить задаток сразу в несколько вузов.

– У людей с высокими доходами есть возможность заплатить сразу в несколько вузов за первый семестр, а потом – отозвать часть денег. А у людей с невысокими доходами таких возможностей нет, – подчеркнул парламентарий.

Он также усомнился в том, что нововведение действительно решит проблему одновременного бронирования нескольких платных мест, напомнив, что поступающие и так должны оплачивать первый месяц учебы при заключении договора. Парламентарий не очень понял суть новации: как абитуриент может занимать сразу несколько мест.