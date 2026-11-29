Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Делегация Омской области во главе с министром науки Александром Кольцовым побывала на форуме по кампусам в Екатеринбурге. Омскую область представляли руководители министерства науки, ОмГТУ, ОмГАУ и Омского научно-образовательного центра, сообщили в ведомстве.

Свою тему команда обозначила так: интеграция вузов в концепцию будущего межвузовского кампуса. Ключевым элементом экосистемы назван ОмГТУ. На проектных сессиях омские эксперты разобрали экономическую устойчивость объектов, эксплуатацию инфраструктуры и форматы вовлечения студентов. Эти наработки лягут в основу итоговой концепции омского кампуса. Заявка региона уже прошла конкурсный отбор Минобрнауки России.

– Форум позволил нам перенять опыт коллег. Теперь важно грамотно применить его в предстоящей работе и не повторить типовых ошибок. К 2036 году в стране должна сформироваться сеть из 40 кампусов, и омский кампус обязательно станет одним из ее ярких звеньев, – рассказал Александр Кольцов.

Ректор ОмГТУ Павел Корчагин отметил, что участие в форуме дало возможность перенять опыт других регионов по созданию таких образовательных систем.

– В кооперации с другими университетами под руководством губернатора Омской области Виталия Павловича Хоценко мы будем выстраивать современную экосистему, которая объединит образование, науку, реальный сектор экономики и позволит сформировать условия для того, чтобы абитуриенты оставались учиться в родном городе, а выпускники трудились на благо региона, – заявил ректор политеха.

Форум прошел в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» нацпроекта «Молодежь и дети» и собрал представителей власти, университетов и бизнеса из 39 регионов. Сеть из 40 кампусов по поручению Президента Владимира Путина создадут к 2036 году.

Ранее сообщалось, что проект кампуса вошел в число 19 инициатив из 17 городов, которые получат поддержку в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», а в его инфраструктуру планируют включить технопарк, учебно-лабораторные корпуса и гостиничные объекты для студентов и ученых. В работе кампуса планируют задействовать семь вузов и три научных центра.