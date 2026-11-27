Фото: пресс-служба ОмГУ

Преподаватели и студенты ОмГУ имени Ф. М. Достоевского начали проводить занятия по археологии для омских школьников. Первыми участниками программы стали ученики гимназий № 84 и № 146, сообщили в пресс-службе университета.

Главное занятие программы – «Дом Усть-Ишимского человека». В 2008 году на берегу Иртыша близ села Усть-Ишим нашли бедренную кость человека современного типа, жившего около 45 тысяч лет назад. Изучение находки дало качественную последовательность генома одного из древнейших известных представителей Homo sapiens в Сибири.

Школьники вместе со студентами собирают древний сосуд из фрагментов, а преподаватели проводят мастер-классы «Секреты древней керамики». Занятия ведут доценты кафедры всеобщей истории ОмГУ Ирина Толпеко и Ольга Ландик со студентами.

– Практический формат помогает школьникам по-новому взглянуть на историю родного края и увидеть в археологии современную исследовательскую область, объединяющую экспедиционную работу, изучение вещественных источников и применение научных методов. Занятия также знакомят ребят с профессиями археолога, историка, музееведа и специалиста по сохранению культурного наследия, – рассказала Ольга Ландик.

Проект реализует автономная некоммерческая организация «Культурно-образовательный центр «Сибирский характер»» при поддержке Фонда президентских грантов. В ближайшее время занятия пройдут в гимназиях № 150 и лицее № 64.

Напомним, что мюзикл «Дом Усть-Ишимского Человека» о кроманьонце, чью кость нашли на берегу Иртыша в 2008 году, готовит та же автономная некоммерческая организация «Сибирский характер», а премьера запланирована на апрель–май 2027 года.