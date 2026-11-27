ООО "Омск Сайдинг Инвест"

Министерство просвещения РФ определило единую дату последнего звонка для школ по всей стране. Праздник для выпускников пройдет 26 мая, и в Омске, и в Омской области учебный год для них завершится в этот же день. В 2027 году 26 мая выпадает на среду.

Дату выбрали, чтобы поставить всех выпускников в равные условия и дать им время на подготовку к ЕГЭ. Основной этап экзаменов стартует уже 1 июня – в этот день школьники будут сдавать историю, химию и литературу.

Дальше экзамены идут с небольшими промежутками. 4 июня выпускники сдают русский язык, 7 июня – математику, 10 июня – обществознание и физику.

Затем 15 июня пройдут ЕГЭ по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам, а 18 и 19 июня – информатика и устная часть по иностранным. Когда в 2027 году пройдут школьные выпускные, пока не объявлялось.

Напомним, что в 2026 году последние звонки в школах также проходили 26 мая, а выпускные вечера были назначены на 27 июня – об этом сообщал министр просвещения Сергей Кравцов.