Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Тюкалинске завершили капитальный ремонт детского сада № 5. В здании обновили инженерные коммуникации, фасад и кровлю, благоустроили территорию и закупили новое оборудование. Об открытии учреждения сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Работы провели в рамках президентского национального проекта «Семья» и Народной программы «Единой России». Ремонт затронул как само здание, так и прилегающую территорию. В частности, строители заменили кровлю, обновили фасад и установили новые окна. Также полностью модернизировали инженерные системы: отопление, вентиляцию, электроснабжение и водоотведение. В учреждении смонтировали новую пожарную сигнализацию.

После ремонта на территории детского сада установили ограждение и провели благоустройство. Для занятий и повседневной работы приобрели спортивный инвентарь, развивающие игрушки и оргтехнику для педагогов. Таким образом, обновление охватило не только основные конструкции и коммуникации, но и оснащение учреждения.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор отметил, что создание современных условий в образовательных организациях остается одним из приоритетов региональной власти. В Омской области в 2026 году капитальный ремонт проводится на 47 объектах образования. В этот перечень входят 29 школ, семь детских садов и 11 зданий колледжей.

Обновление образовательной инфраструктуры направлено на улучшение условий обучения и воспитания детей, а также на создание более комфортной и безопасной среды для воспитанников и сотрудников учреждений.