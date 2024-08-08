Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель фуры выехал на встречку, смяв движущуюся легковушку «Тойота РАВ4».

Сегодня, 8 августа, в 09:40 произошло жуткое ДТП на трассе Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти». Полицейские установили, что 29-летний водитель большегруза «Донг Фенг» в районе 473-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота РАВ4» под управлением 34-летнего водителя.

В результате аварии водитель легковушки вместе с 33-летней пассажиркой скончались на месте происшествия.

Прокуратура занимается проверкой обстоятельств аварии. На месте трагедии работают следователи и Госавтоинспекция. 

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·Происшествия

Водитель фуры выехал на встречку, смяв движущуюся легковушку «Тойота РАВ4».

Сегодня, 8 августа, в 09:40 произошло жуткое ДТП на трассе Тюмень – Омск, в народе именуемой «трассой смерти». Полицейские установили, что 29-летний водитель большегруза «Донг Фенг» в районе 473-го километра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота РАВ4» под управлением 34-летнего водителя.

В результате аварии водитель легковушки вместе с 33-летней пассажиркой скончались на месте происшествия.

Прокуратура занимается проверкой обстоятельств аварии. На месте трагедии работают следователи и Госавтоинспекция. 

1146