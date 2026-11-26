Фото: Omskinform.ru

Сегодняшнее утро в Омске началось с дорожных аварий. Как сообщает «СуперОмск», один из автомобилистов сбил 14-летнего подростка. На месте работали медики и пожарные, предварительное состояние пострадавшего подростка оценивается как удовлетворительное.

Также в городе произошло столкновение трамвая и автомобиля – на пересечении улиц 10 лет Октября и 11-я Линия. Из-за ДТП в сторону улицы Лермонтова выстроилась пробка из трамваев – стоят вагоны маршрутов № 1 и 4. Затор образовался и на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки на дорогах города оцениваются в шесть баллов. Стоит Ленинградский мост в сторону Карла Маркса, а также Красный Путь и Кемеровская.