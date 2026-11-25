Omskinform.ru

Вчера вечером, 24 ноября, в Омске произошло ДТП, в котором пострадало сразу шесть человек. Соответствующее сообщение поступило в дежурную часть в 22:10.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель Toyota Mark II, лишенный водительских прав, при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в автобус НЕФАЗ. Столкновение произошло на улице Мельничной, 69. Автобус работал на маршруте № 45 «Амурский-2 – Стройплощадка», в салоне находились 30 пассажиров.

После столкновения Toyota Mark II отбросило на автомобиль Toyota Platz, который водитель пытался обогнать. В результате аварии 40-летний водитель Toyota Mark II получил травмы, оказавшиеся смертельными, и скончался на месте происшествия.

Не обошлось и без пострадавших среди пассажиров общественного транспорта. Травмы получили шесть человек: женщины 20, 22 и 50 лет, а также две 15- и 16-летние девочки и 15-летний мальчик. Их доставили в больницу.

Отметим, что на данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, а прокуратура следит за ходом проверки.