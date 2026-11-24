Фото: max.ru/prok_omsk

Смертельное ДТП случилось сегодня, 24 ноября, около 12:50 на трассе «Челябинск – Новосибирск» в Исилькульском районе. Об этом сообщили в омской полиции.

По предварительным данным полицейских, на 665-м километре дороги 46-летний водитель «тойоты» при обгоне не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с «мерседес спринтер», за рулем которого находился 33-летний мужчина. После удара оба автомобиля загорелись.

Один из пассажиров «тойоты» погиб на месте, личность умершего выясняют правоохранители. В больницу увезли обоих водителей, а также двоих пассажиров легковушки – мужчин 42 и 39 лет.

Полицейские устанавливают все детали и причины аварии. Прокуратура проводит проверку.