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В социальных сетях появилось сообщение о возможном падении человека с Ленинградского моста. Как рассказал автор публикации, около 16:41 на переправе видели молодого человека, однако когда очевидцы поднялись туда через минуту–полторы, его там уже не было.

– Сегодня около 16:41 на мосту находился молодой человек. Когда очевидцы поднялись туда примерно через минуту–полторы, его уже не было видно, – рассказали очевидцы.

Что именно произошло с молодым человеком и в каком он состоянии, пока неизвестно. Подтверждения факта падения от экстренных служб пока нет.