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Омский областной суд отменил оправдательный приговор двум женщинам, которых обвиняли в организации деятельности запрещенной религиозной организации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

По версии следствия, с 1 мая 2023 года по 1 ноября 2024-го женщины организовали и вели деятельность подразделения религиозной организации, запрет которой к тому моменту уже вступил в силу. Женщины собирали средства на ее функционирование. Вину они не признали.

Суд первой инстанции оправдал обеих по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности организации, признанной экстремистской»), а одну из женщин – еще и по части 1 статьи 282.3 УК РФ («Финансирование экстремистской деятельности»). Основанием стало то, что вину посчитали недоказанной.

Прокуратура оспорила приговор в апелляции. Судебная коллегия согласилась с доводами обвинения, признала оправдательное решение незаконным и направила дело на новое разбирательство.