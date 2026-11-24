Фото: ГУФССП России по Омской области

В Омской области сварщик мясокомбината получил тяжелые травмы на работе, а компенсацию за это выбивал через судебных приставов. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, мужчина настраивал отопительный котел в колбасном цехе, упал на эстакаде рядом с металлическим выступом и попал в больницу.

Иск в интересах мужчины подали представители прокуратуры. По акту расследования, причиной происшествия стала ненадлежащая организация производственного процесса и нарушения в системе управления охраной труда: работодатель не провел идентификацию опасностей на рабочем месте и не выполнил оценку профессиональных рисков. Комиссия признала случившееся страховым случаем, связанным с производством, а полученные травмы квалифицировала как тяжкий вред здоровью.

Ответчиком по делу выступил 49-летний индивидуальный предприниматель. Суд удовлетворил требования частично и постановил взыскать с бизнесмена 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Исполнительный документ поступил в Исилькульское районное отделение судебных приставов. Сотрудник ведомства уведомил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства и вынес постановление об аресте его денежных средств. После этого работодатель полностью компенсировал моральный вред.