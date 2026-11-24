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В Омской области четыре организации вошли в топ-10 всероссийского рейтинга работодателей по трудоустройству инвалидов «Абилимпикс». Об этом сообщили в пресс-службе Кадрового центра «Работа России» Омской области. Всего от региона в рейтинге участвовали девять компаний и учреждений.

Детский благотворительный фонд «Дети планеты Земля» и Омский колледж профессиональных технологий разделили седьмое место, набрав по 20 баллов. Еще две организации – Комплексный центр социального обслуживания населения Омского района и Омский педагогический колледж № 1 – оказались на восьмом месте (по 19 баллов).

Кадровый центр консультирует работодателей по требованиям законодательства и помогает организовать рабочие места. Предусмотрена субсидия до 200 тысяч рублей на оснащение одного специального рабочего места, а также компенсация затрат на оплату труда наемных сотрудников.

– Мы видим, что за каждым обращением стоит человек, которому нужна не только вакансия, а уверенность в том, что его опыт и навыки ценят. Люди с инвалидностью действительно дорожат работой, наша задача помочь им найти то место, где они смогут реализовать себя. И мы благодарны работодателям, которые готовы создавать для этого условия, – рассказала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Омской области Юлия Нелюбина.

Отметим, что около 90 % работодателей региона выполнили квоту по трудоустройству соискателей с инвалидностью. С начала 2026 года службой занятости трудоустроены 555 соискателей с ограниченными возможностями здоровья.