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В Омской области 548 человек, попавших под сокращение, нашли новую работу с помощью Кадрового центра «Работа России». Всего к карьерным консультантам в этом году обратились около 1,4 тыс. жителей области, сообщили в региональном Кадровом центре.

Попавшие под сокращение работники заняли должности бухгалтеров, инженеров, специалистов по работе с клиентами, экономистов, делопроизводителей, швей, электромонтеров и другие. Консультанты подбирают для них образовательные программы в рамках нацпроекта «Кадры», а также организуют гарантированные собеседования и ярмарки вакансий.

– С каждым клиентом мы работаем индивидуально: разбираем его профнавыки и интересы, смотрим, в каких отраслях есть спрос, и вместе выстраиваем план действий. Подсказываем, как грамотно оформить резюме, готовим к собеседованию, чтобы человек чувствовал себя уверенно и в итоге нашел место и трудовой коллектив, где сможет раскрыть свой потенциал, – рассказала начальник отдела активной политики занятости населения регионального Кадрового центра «Работа России» Омской области Наталья Куликевич.

Обратиться в Кадровый центр можно сразу после уведомления о сокращении, не дожидаясь даты увольнения.

Ранее сообщалось, что с начала года в службу занятости Омской области обратились более тысячи жителей, попавших под сокращение, и тогда специалисты помогли найти новое место 328 работникам.