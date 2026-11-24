omskinform.ru

В омском торговом центре «Мега» за одежду в гардеробе теперь берут деньги. Об этом сообщили в отделе маркетинга комплекса.

Услуга стала платной этой осенью, после наступления холодов. За одну вещь в гардеробе берут 50 рублей, за те же 50 рублей можно оставить две вещи на одном крючке.

– Это сделано для улучшения сервиса, повышения комфорта. В целом у нас обновлен формат гардероба. Сейчас мы поменяли подход к этой услуге. Теперь и с точки зрения безопасности все организовано лучше, – заявили в «Меге».

Других подробностей о новом формате гардероба в торговом центре не привели.