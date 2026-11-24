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Омичам, которые поняли, что перевели деньги мошенникам, нельзя продолжать с ними разговор и пытаться самостоятельно исправить ситуацию. Об этом сегодня на пресс-конференции в Доме журналистов заявил начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Омской области Роман Румянцев.

По его словам, аферисты «зомбируют» омичей, из-за чего они перестают доверять даже реальным полицейским и банковским работникам. При малейших подозрениях нужно сразу идти в ближайший отдел полиции.

– Нельзя продолжать общение с мошенниками, нужно незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, даже если вы только предполагаете, что могли быть совершены противоправные действия. Главное – оперативность, – подчеркнул Румянцев, отвечая на вопрос «Омск-информа».

В качестве примера представитель прокуратуры привел осенний случай в Знаменском районе, когда местный житель отдал курьеру 7 миллионов рублей, но пришел в полицию лишь спустя 20 дней из-за чего правоохранители упустили шанс поймать преступника по горячим следам. В то же время при своевременном обращении силовикам за год удалось задержать с поличным уже 17 курьеров мошенников.

Заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова добавила, что жертвам обмана ни в коем случае не стоит рассчитывать только на собственные силы.

– Не нужно надеяться, что вы сами справитесь с мошенниками, потому что они используют инструменты социальной инженерии и могут обмануть абсолютно любого человека, независимо от образования, воспитания и жизненного опыта. Поэтому необходимо обращаться в правоохранительные органы и обращать внимание на своих близких, – отметила Наталья Стрельникова.

Ранее эксперты рассказали, что омичей могут по ошибке записать в мошенники из-за обычных переводов.