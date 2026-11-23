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В Омской области предупредили о деятельности проекта LumenX, который может оказаться финансовой пирамидой. Как сообщает «АиФ Омск» со ссылкой на региональное отделение Банка России, его организаторы переключились на привлечение новых участников в другую систему – Black Sea Club.

В Банке России уточнили, что LumenX внесли в предупредительный список, а связанные с ним сайты отправили на блокировку. Однако создатели проекта продолжают свою деятельность, пытаясь привлечь новых вкладчиков и перевести уже действующих участников в другую систему.

Свою деятельность под новым названием организаторы оправдывают якобы изменением держателя токена. Тем, кто перейдет в Black Sea Club, обещают компенсировать прежние финансовые потери.

Также злоумышленники продвигают в Telegram несуществующие платформы для инвестиций с применением искусственного интеллекта, суля быструю прибыль от торговли криптовалютой.

В связи с этим заместитель управляющего отделением Банка России Наталья Стрельникова рекомендовала омичам тщательно проверять инвестиционные предложения, прежде чем вкладывать в них деньги. В частности, следует убедиться, что компания официально зарегистрирована и имеет право оказывать финансовые услуги. Сведения об этом размещены в разделе «Участники финансового рынка» на сайте регулятора.