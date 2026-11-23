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В Омской области владельцев памятников истории и культуры хотят освободить от налога на имущество. Льготу получат организации, которые вкладываются в сохранность объектов культурного наследия, – такой законопроект предложил Минкульт региона.

Условий два: памятник должен быть в собственности организации, а Минкульт должен выдать заключение о том, что объект сохраняют за счет собственника согласно федеральному закону. Льгота рассчитана на один налоговый период. Чтобы получить ее снова, придется каждый год вкладывать деньги в памятник и подтверждать это новым заключением Минкульта.

Если законопроект примут, льгота будет действовать с 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года. Рассмотрит инициативу Законодательное собрание Омской области.

Напомним, что зимой 2026 года в Омской области уже обсуждали налоговую льготу для владельцев объектов культурного наследия: тогда одним из главных условий называли владение памятником более двух лет. В июне министр культуры региона Юрий Трофимов на форуме креативных индустрий «Креаполис» сообщил, что проект поддержки бизнеса получит название «Хранители города».