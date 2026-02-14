В Омской области льготниками станут владельцы исторических зданий

Планируется, что сэкономленные средства собственники объектов культурного наследия могут использовать для ремонта.

omskinform.ru

В Омской области обсуждают поправки в региональный закон «О налоге на имущество организаций». Льготы будут установлены для собственников объектов культурного наследия. Законопроект предполагает, что сэкономленные средства пойдут на содержание памятников, к тому же в целом стимулирует интерес к вложению в эту сферу.

Условие – объект должен быть в собственности более двух лет.

Сохранение историко-культурного достояния – дело хлопотное, потому преференции от властей окажут положительный эффект на обеспечение сохранности самих объектов культурного наследия.

К тому же в регионе планируется принятие областного закона «О культуре», который наделит правительство Омской области необходимыми полномочиями для развития ключевых направлений этой сферы.