Фото: omskinform.ru

На проспекте Маркса в Омске приступили к расчистке территории бывшего мясокомбината. Вчера, 22 ноября, снесли здания, которые выходили фасадом на проспект: бывший административный корпус с магазинами и офисами, а также двухэтажные постройки, сообщает портал «СуперОмск». На площадке работали два экскаватора и бульдозер.

Накануне на заседании Архитектурно-градостроительного совета Омска одобрили концепцию жилой застройки квартала. На месте снесенных корпусов планируют возвести жилой комплекс переменной этажности – от 8 до 16 этажей. Проект предусматривает шесть корпусов на 1 138 квартир.

Для машин отведут общий паркинг площадью свыше 10 тысяч кв. метров. Застраивать территорию будет ООО СЗ «Нордстрой».