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Сегодня, 23 ноября, улицы Омска впервые в этом сезоне сковал гололед, мгновенно превратив их в сплошной каток. Из-за дождя и минусовых температур горожанам приходится буквально «красться» по пешеходным дорожкам, стараясь удержать равновесие.

«Омск-информ» решил проверить, как с непогодой справилась новая гладкая плитка, которой замостили центральные улицы города в последние годы.

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Шах, мат и перелом

Новая «шахматная» гранитная плитка, положенная буквально этим летом, показала себя с лучшей стороны и оказалась не такой уж скользкой, даже при ее визуальной «гладкости». По всей видимости, спасает предусмотренный строителями уклон в сторону проезжей части – вода не застаивается, а вовремя уходит, если позволяет температура воздуха. Впрочем, поскользнуться на гранитной плитке все равно можно.

Напомним, что в этом году этой плиткой, привезенной с Мансуровского месторождения в Башкортостане, обновили пешеходные зоны на нескольких крупных улицах города. В список вошли улицы Лукашевича, Красный Путь, Пушкина, Лермонтова и развязка у Ленинградского моста.

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«Проверенное» не значит лучшее

Гораздо хуже обстоят дела со старой бетонной плиткой, уложенной несколько лет назад. На ней невозможно пройти и 20 метров без риска поскользнуться – омичи там не идут, а мелко семенят. На участках, которые не закреплены за управляющими компаниями, а следовательно, не посыпаны песком, ледяная корка не сходит даже после дождя. Уклон на таких тротуарах словно не был заложен изначально, поэтому талая вода замерзает и превращает дорогу в травмоопасную полосу препятствий.

Самым надежным и безопасным покрытием в непогоду ожидаемо оказался привычный асфальт. Его шероховатая текстура обеспечивает хорошее сцепление с подошвой, а естественный уклон – заложенный при ремонте или появившийся из-за износа покрытия – не дает влаге скапливаться. Как оказалось, разбитые тротуары могут стать омичам спасением от незапланированного попадания в больницу.

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Гуськом по траве

Впрочем, даже привычный и сравнительно шершавый асфальт не вызывает у омичей доверия. Многие пешеходы предпочитают не рисковать на твердом покрытии и стараются обходить опасные места по кромке газонов или вдоль обочин проезжей части, куда уже успели внести противогололедные реагенты. Из-за этого на зеленых зонах появляются свежие следы и вытоптанная трава – люди инстинктивно ищут хоть какую-то опору там, где подошва не проскальзывает.

По идее спасением от внезапного гололеда должны становиться противогололедные смеси – традиционные песок и соль, которыми посыпают проблемные участки. Однако даже когда коммунальные и дорожные службы с ночи работают в поте лица, полностью уберечь омичей от уличных падений и дорожных аварий не получается.

Фото: БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»

Пугающая статистика

Стихия уже серьезно осложнила обстановку в городе. Министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов сообщил о резком росте числа вызовов скорой помощи из-за уличных травм. По утренним данным ведомства, медикам поступило 116 обращений из-за травм. Министр также призвал горожан, особенно пожилых, по возможности остаться сегодня дома.

На фоне непогоды дорожные службы города перешли на усиленный режим работы. Как сообщил мэр Сергей Шелест, еще ночью главные магистрали чистили и обрабатывали 30 единиц спецтехники, а на расчистку остановок, пешеходных переходов и тротуаров от наледи вышли около 120 рабочих. На обработку городских улиц от гололеда ушло более 350 тонн смеси. Однако, несмотря на усиленный режим работы городских служб, в городе зарегистрировано 41 ДТП.

Опасность тротуаров в гололед напрямую зависит от оперативности коммунальных служб, которых, впрочем, физически не хватит на все улицы города даже при самом хорошем раскладе и полной комплектации. В подобных условиях пешеходам остается рассчитывать прежде всего на собственную осторожность, а не на новое покрытие или работу дорожников. Старая истина «тише едешь – дальше будешь» актуальна и сегодня.