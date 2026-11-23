Фото: Omskinform.ru

Администрация Омска назначила на 17 декабря торги за право заключить договор о комплексном развитии территории площадью 29,5 гектара в Центральном округе. Участок ограничен улицами 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена. Прием заявок от претендентов на роль застройщика пройдет с 24 ноября по 8 декабря.

Начальная стоимость лота составляет 11,7 миллиона рублей с шагом аукциона 586,3 тысячи рублей. Деньги, которые мэрия получит по итогам торгов, направят в бюджет города.

Контракт с победителем подпишут на 10 лет. За этот срок застройщику предстоит возвести минимум 236 тысяч квадратных метров жилья. Перед началом строительства нужно снести три аварийных многоквартирных дома, 467 частных домов, два недостроя и 30 нежилых зданий. Часть недвижимости и участков на этой территории обременена ипотекой, публичным сервитутом или запретом на регистрационные действия.

По условиям договора инвестор также обязан обустроить спортплощадку с тренажерами, привести в порядок дворы и парковки, высадить деревья и кустарники, а на первых этажах жилых домов предусмотреть нежилые помещения.

О планах обновить этот квартал в Амурском поселке городские власти заявили в 2024 году. Весной 2025 года мэрия уже пыталась несколько раз провести аукцион на КРТ с начальной ценой 1,3 миллиона рублей, но тогда торги не состоялись из-за отсутствия заявок.