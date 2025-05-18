Аукцион снова не состоится из-за отсутствия заявок.

Масштабный проект застройки частного сектора на Северных в Центральном округе Омска снова остался без участников. Торги, назначенные на 19 мая, были отменены комиссией, так как заявки на участие не поступили.

Реализация проекта затронула бы площадь между улицами 16-я Северная, Красный Пахарь, 7-я Северная и Герцена. В рамках реконструкции предполагался сноc трех многоквартирных и около 500 частных жилых строений. На освободившейся территории планировалось возвести современные высотки, детские сады и школы.

Напомним, что начальная цена аукциона составляла 1,3 млрд рублей. В первый раз аукцион тоже не состоялся из-за отсутствия заявок.