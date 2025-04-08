Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
На торги за право застроить частный сектор на Северных в Омске не поступило ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся.
Напомним, начальная цена составляла 1,3 млрд рублей. За эту сумму инвесторам предлагали построить микрорайон с инфраструктурой в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена. Перед строительством требуется снести три многоэтажки и около 500 частных домов.
·Экономика/Бизнес

Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.
На торги за право застроить частный сектор на Северных в Омске не поступило ни одной заявки. Аукцион признали несостоявшимся.
Напомним, начальная цена составляла 1,3 млрд рублей. За эту сумму инвесторам предлагали построить микрорайон с инфраструктурой в границах улиц 16-я Северная – Красный Пахарь – 7-я Северная – Герцена. Перед строительством требуется снести три многоэтажки и около 500 частных домов.