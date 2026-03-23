Жителям частного сектора в Омске увеличат зону уборки снега

Она станет вдвое больше.

Омские власти планируют изменить границы уборки прилегающих территорий для частных домов и опор линий электропередачи. Сегодня в горсовете состоялись публичные слушания по этому вопросу.

Для частных домов территорию хотят расширить с 5 до 10 метров. То есть снег придется убирать в радиусе 10 метров от забора.

Тем временем для опор линий электропередачи (напряжением 150 и 220 кВ) зону уборки сократят с 25 до 20 метров.

Для автозаправок, торговых центров и газозаправок правила не изменятся. За ними останутся закреплены 50 метров.

