Территорию выставят на торги.

В конце февраля директор департамента архитектуры и главный архитектор Омска Роман Воробьев подписал распоряжение о проведении электронного аукциона на комплексное развитие территории в границах улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная. Документ власти опубликовали в минувший понедельник.

– Установить начальную цену предмета аукциона в размере 1 326 042 838 (один миллиард триста двадцать шесть миллионов сорок две тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей, – говорится в документе.

Шаг аукциона – 3 % от начальной цены, то есть более 39 млн рублей.

Напомним, чтобы застроить эту территорию, сначала придется снести около 500 частных домов. На строительство у победителя аукциона будет 10 лет.