В течение десяти лет в Центральном округе будет построено не менее 270 тысяч «квадратов» жилья, торговых и социальных объектов.

Мэр Омска Сергей Шелест подписал постановление о комплексном развитии территории в Центральном округе города. Под застройку отдаются около 30 гектаров земли в границах улиц Герцена, 7-я Северная, Красный Пахарь и 16-я Северная. Там появится новый микрорайон – не менее 270 кв. м жилья и других объектов. Срок реализации проекта составит 10 лет.

Для этого придется снести 472 частных дома, три многоэтажки и 16 зданий различного назначения. Принятие постановления о комплексном развитии территории позволит застройщику оперативнее решить вопросы с собственниками этих объектов.