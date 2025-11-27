Омская область готовится к опасной погоде в выходные

Госавтоинспекция советует соблюдать осторожность.

В Омской области в ближайшие выходные ожидается резкое ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют снегопады, мороз до −3 °C и гололед. Осадки приведут к скользким участкам на дорогах и тротуарах, а порывы ветра могут ухудшить видимость и затруднить управление транспортом.

Дороги станут особенно скользкими утром и вечером. Гололед повышает вероятность заносов и аварий, а мокрый снег и температура около нуля делают торможение и движение еще более сложными.

Омская Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными. Снижайте скорость, держите безопасную дистанцию, избегайте резких маневров и используйте противоскользящие шины. Особое внимание уделяйте мостам и перекресткам, не отвлекайтесь за рулем и строго соблюдайте правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность всех участников движения.