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Сфера такси и пассажирских перевозок заняла третье место среди самых прибыльных вариантов частичной занятости для пенсионеров – в среднем за смену им предлагают 7 155 рублей. К такому выводу пришли аналитики «Авито Подработки» и «Авито Услуг», изучив вакансии с января по октябрь 2026 года.

Лидером рейтинга стали бытовые и персональные услуги, где средний доход за смену достиг 8 693 рублей. На второй строчке расположилась пищевая промышленность со средним вознаграждением 7 209 рублей за выход.

Четвертое место заняла сфера доставки, грузоперевозок и логистики – там пенсионерам готовы платить в среднем 6 980 рублей за смену. Замыкает пятерку самых высокооплачиваемых направлений транспортное машиностроение со средним показателем 5 999 рублей за смену.