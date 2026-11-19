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Самые высокие предложения по оплате подработки для студентов зафиксировали в сфере доставки и логистики, бытовых и персональных услуг, а также пищевой промышленности. Работодатели в этих отраслях готовы платить в среднем более 5,5 тыс. рублей за смену. К таким выводам пришли эксперты «Авито Подработки» и «Авито Услуг».

Отметим, что исследование основано на данных за период с января по октябрь 2026 года.

– Лидером по среднему предлагаемому вознаграждению для студентов стала сфера доставки, грузоперевозок и логистики – 5960 рублей за смену, – сообщается в исследовании.

Немногим меньше работодатели готовы были платить в сфере бытовых и персональных услуг – в среднем 5901 рубль за смену. Замыкает тройку лидеров пищевая промышленность, где студентам предлагали 5502 рубля.

В число отраслей с наиболее высокими ставками также вошли тяжелое и транспортное машиностроение. Среднее вознаграждение за смену здесь составило 5022 и 4660 рублей соответственно.