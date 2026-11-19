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Запуск платных парковок в Омске перенесли с декабря на следующий год. Новые сроки реализации проекта обсудили на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета.

Во время дискуссии депутат Дмитрий Сахань уточнил у представителей мэрии, действительно ли взимание платы с автомобилистов начнется не с 1 декабря, а только после новогодних выходных 11 января.

– Я правильно понимаю, что программа реализации сдвигается с 1 декабря на 2027 год, именно после праздников на 11 января у нас начнется уже взимание платы с жителей за парковочные места? – спросил парламентарий.

Эту информацию подтвердил заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Рюмкин, пояснив, что сроки сдвигаются на начало следующего года.

Парламентарий обратил внимание на острый дефицит разъяснительной работы с населением. По его словам, сейчас в открытом доступе нет никакой подробной информации о проекте, а детали известны лишь участникам профильных комитетов. Кроме того, до сих пор не представлено программное обеспечение, с которым омичи могли бы заранее познакомиться и протестировать его перед стартом работы системы.

В ответ Александр Рюмкин заверил депутатов, что администрация заранее оповестит горожан обо всех правилах работы платных стоянок. Подробные инструкции и презентацию проекта планируют опубликовать на сайте мэрии и распространить через средства массовой информации за месяц до запуска – ориентировочно до 10 декабря.

– Да, мы сдвигаем вправо с начала 2027 года. Мы за месяц официально уведомим жителей о том, как это будет работать, информация выйдет через средства массовой информации на сайте администрации города Омска, – рассказал Рюмкин.

Напомним, ранее на этом же заседании комитета депутаты обсуждали стоимость парковочных абонементов. После обсуждений цены снизили на 33 % для недельных и на 60 % для месячных абонементов. Базовая же ставка за один час стоянки автомобиля в центральной части города составит 60 рублей.