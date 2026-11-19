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В Омском городском совете рассмотрели обновленные цены абонементов на платные парковки. Проектом решения предлагается установить два вида абонементов на размещение одного автомобиля на платных парковках – недельный стоимостью 2 100 рублей и месячный за 6 920 рублей. Отсчет срока действия каждого из них начинается со дня покупки.

Как напомнил заместитель директора департамента городского хозяйства Омска Александр Рюмкин, изначально администрация выносила на рассмотрение другие расценки: недельный вариант оценивался в 3 150 рублей, а месячный – в 11 860 рублей. В ходе совместных обсуждений на профильных комитетах с участием депутатов цену недельного абонемента снизили более чем на тысячу рублей, а месячного – почти на пять тысяч рублей.

– Сейчас стоимость уменьшена более чем на 1 тыс. рублей или на 33 % от первоначального предложения. И месячный абонемент был первоначально 11 860, стоимость абонемента уменьшена почти на 5 тыс. или на 60 % от первоначальной стоимости, – рассказал он.

Помимо этих двух абонементов были предложены и другие варианты – на полгода и год, однако от них решили отказаться.

Как отметил председатель комитета по транспортной инфраструктуре Юрий Арчибасов, стартовые суммы, хотя и были рассчитаны по методике РЭК, не устроили ни депутатов, ни саму администрацию. После возвращения к этой теме стороны пришли к выводу о необходимости установить более доступные тарифы для автомобилистов.

– Мы к этому вопросу возвращались и неоднократно этот вопрос обсуждали и пришли к выводу о том, что гуманные цифры для абонементов должны обязательно присутствовать, – сообщил Арчибасов.

Ранее депутаты Омского городского Совета утвердили базовый тариф на пользование городскими платными парковками общего пользования в размере 60 рублей за час стоянки с одного транспортного средства. Внедрение платных парковочных зон в центральной части города запланировано на 2027 год, а территории таких стоянок должны обозначаться дорожными знаками, разметкой и информационными стендами.