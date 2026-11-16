Администрация города намерена изменить условия использования платных парковочных мест и пересмотреть стоимость абонементов. Соответствующий проект уже прошел подготовку и направлен на рассмотрение в омский горсовет.
Напомним, что изначально предполагалось внедрить сразу четыре варианта долгосрочной оплаты: недельный стоимостью 3,15 тыс. рублей, месячный за 11,9 тыс., полугодовой за 66,9 тыс. и годовой за 124,5 тыс. рублей. Согласно новому варианту документа, линейку решили сократить до двух позиций – водителям предложат только недельные и месячные абонементы, причем их цена существенно уменьшится, сообщает портал Om1.
Приобрести разрешение на неделю теперь планируется за 2,1 тыс. рублей, а месячный пропуск обойдется в 6,92 тыс. рублей. При этом для автомобилистов, предпочитающих разовую оплату без оформления абонементов, стоимость часа размещения машины на специализированных стоянках останется прежней и составит 60 рублей.