Для охоты за омичами на платных парковках потратят миллионы

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Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска объявило закупку на поиск подрядчика, который в течение года будет фиксировать автомобилистов, оставляющих машины на платных стоянках без оплаты. Соответствующий лот появился на сайте госзакупок.

Исполнителю предстоит патрулировать улицы, где действуют платные парковочные зоны, и с помощью мобильных передвижных комплексов снимать на фото и видео транспортные средства нарушителей. Программное обеспечение подрядчика синхронизируют с данными всей системы оплаты парковок, а выявленные случаи неоплаты будут автоматически передаваться по защищенному каналу в СПО «Паутина» и АИС «Управление платным парковочным пространством Омска».

Каждый зафиксированный факт должен включать номер госзнака машины и ее точные координаты – широту и долготу. Начало действия контракта начальной стоимостью 29,2 млн рублей запланировано на 30 ноября.

Работы оцениваются в машино-сменах: одна смена обойдется почти в 40 тысяч рублей, а всего за год их должно быть 739.

Из этого следует, что по городу ежедневно будут курсировать два автомобиля с камерами, фиксирующие нарушителей платной стоянки. Сами платные парковки в Омске начнут работать в конце года, час стоянки обойдется в 60 рублей.

К концу года в Омске появится 200 платных парковок на 3794 места. Нововведения планируются на 47 улицах и будут действовать с 08:00 до 20:00. Бесплатный период составит всего 15 минут.