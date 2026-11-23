Фото: ГК Титан

В честь 37-летия ГК «Титан» около 100 работников предприятий холдинга удостоены федеральных, региональных и корпоративных наград.

Среди гостей церемонии были первый заместитель губернатора Омской области Дмитрий Ушаков, министр промышленности и торговли региона Андрей Посаженников, заместитель мэра Омска, директор департамента городской экономической политики Елена Дячук и исполняющий обязанности главы администрации Советского административного округа Артур Файков.

Награды получили представители рабочих профессий, инженерно-технические специалисты и руководители подразделений. Их отметили за профессиональные достижения и вклад в развитие предприятий холдинга и отечественной нефтехимической промышленности.

Наградами Министерства энергетики России отмечены 25 сотрудников ГК «Титан». В их числе – генеральный директор компании Ольга Тарасенко. Ей присвоено почетное звание «Почетный нефтехимик» за личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд.

Фото: ГК Титан

Также работникам вручили почетные грамоты Минэнерго России и благодарственные письма Министерства промышленности и торговли Омской области. На корпоративном уровне сотрудников отметили высшей наградой холдинга – званием «Почетный работник Группы компаний «Титан», а также почетными грамотами и благодарственными письмами.

– За 37 лет Группа компаний «Титан» сформировала мощную производственную и технологическую базу, заняла ведущие позиции в ключевых сегментах российской нефтехимии. Сегодня мы продолжаем двигаться вперед: создаем новые производства, осваиваем востребованные продукты и развиваем отечественные технологии. Но за каждым инвестиционным проектом, производственным достижением и стратегическим решением стоят люди. Именно профессионализм, ответственность и преданность своему делу наших сотрудников позволяют компании уверенно развиваться и решать задачи государственного масштаба. Для нас особенно важно, что их труд получает признание не только на корпоративном, но и на региональном и федеральном уровнях, – отметил председатель Совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Сегодня холдинг реализует крупные инвестиционные проекты, разрабатывает собственные технологии и участвует в укреплении технологического суверенитета отечественной промышленности.