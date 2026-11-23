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Торгово-промышленная палата России выступила с инициативой ввести налоговые послабления для компаний, которые вкладываются в обучение сварщиков, каменщиков, бетонщиков и других рабочих кадров. С соответствующим письмом глава ТПП Сергей Катырин обратился к министру финансов Антону Силуанову, пишут «Известия».

В обращении подчеркивается, что строительная отрасль испытывает острый дефицит рабочих рук и специалистов среднего звена. Компании готовы финансировать колледжи и оплачивать целевое обучение студентов, однако действующие ограничения мешают бизнесу применять инвестиционный налоговый вычет.

В ТПП предлагают разрешить застройщикам получать льготы при поддержке учебных заведений даже в других регионах, а затраты на стипендии и обучение целевиков включать в расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

По оценкам экспертов, сейчас российским стройкам не хватает до 400 тысяч работников, а к 2030 году кадровый голод может вырасти до 789 тысяч человек. Дефицит персонала на объектах уже достигает 20–30 %, причем более трех четвертей вакансий приходится именно на рабочие специальности. Нехватка специалистов затягивает сроки сдачи объектов и подталкивает цены на жилье вверх.