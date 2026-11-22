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В полицию обратился 44-летний местный житель Калачинского района Омской области, который заявил, что его обманул бывший работник собственной строительной фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 25-летний разнорабочий взял у нанимателя в долг 40 тысяч рублей, объяснив просьбу гибелью матери: деньги якобы требовались на похороны. Вернуть сумму он обязался через три месяца. Когда срок подошел, молодой человек уже не числился в штате фирмы – сначала он находил причины для отсрочки, потом перестал выходить на связь, а затем уехал в соседнюю деревню.

Заподозрив обман, заявитель сам отправился к месту жительства должника. Дверь ему открыла мать молодого человека, которая, как выяснилось позже, была жива.

Сыщики уголовного розыска ОМВД России по Калачинскому району быстро вычислили местонахождение фигуранта. Во время разговора со следователем он сознался, что историю о кончине родственницы выдумал, а деньги израсходовал. Сельчанин раскаялся и целиком вернул потерпевшему причиненный ущерб, однако ранее он уже привлекался к ответственности за мошенничество.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».