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Центральный районный суд Омска огласил обвинительный приговор руководителю крестьянско-фермерского хозяйства, которого уличили в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами и последующем отмывании похищенного. Информацию об итогах разбирательства предоставила прокуратура.

Следствие выяснило, что осужденный организовал фиктивные обстоятельства, позволившие ему получить грант размером 20 млн рублей, предназначенный для поддержки семейных животноводческих ферм. Завладев этими средствами, он нанес региональному Министерству сельского хозяйства и продовольствия ущерб, квалифицированный как особо крупный. Помимо этого, тратя похищенные деньги на покупку имущества, мужчина провел финансовые операции и заключил сделки примерно на 6 млн рублей. Благодаря этому владение и распоряжение средствами приобрело видимость законности, то есть произошла их легализация. Свою вину фермер полностью признал и полностью компенсировал причиненный вред.

Суд квалифицировал действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенных средств). Наказанием стали 3 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Прокуратура еще примет решение о том, оспаривать ли приговор, в отведенные законом сроки.