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Сотрудники УФСБ России по Омской области задержали жителя Московской области, который проник в чужое жилье и украл имущество, действуя по инструкциям телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

По данным ведомства, злоумышленники выдавали себя за сотрудников ФСБ России и убедили мужчину принять участие в «специальном секретном задании». Угрожая тюремным сроком, они заставили его приехать в Омск, тайно пробраться в дом по указанному адресу и вынести оттуда деньги и ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного превысила 2 миллиона рублей.

– Согласно имеющимся материалам под угрозой тюрьмы задержанный согласился прибыть в Омск, тайно проникнуть в дом по указанному «лжесотрудником» адресу, похитить деньги и драгоценности на общую сумму более 2 миллионов рублей, – сообщили в УФСБ России по Омской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого установили и задержали. Собранные доказательства легли в основу уголовного дела, которое возбудило региональное Управление МВД России: мужчину подозревают в краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК России). Сотрудники УФСБ напомнили, что настоящие правоохранители не звонят гражданам и не пишут в мессенджерах с требованиями перевести деньги или участвовать в спецоперациях. Кроме того, по закону человек, добровольно отказавшийся от подготовки к преступлению и сообщивший об этом в органы, может быть освобожден от уголовной ответственности.